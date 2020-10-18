"بنت فحل عالمي".. مهرة تباع لسعودي بأعلى سعر في مزاد إماراتي

حققت المهرة "د ريدا" أعلى سعر في المزاد المصاحب "لمهرجان الشارقة للجواد العربي".

والمهرة من إنتاج مربط دبي للخيول العربية الأصيلة وهي "بنت الفحل العالمي أيه أف الرشيم"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأحد.

وبيعت المهرة بـ 100 ألف درهم، لماجد بن عبدالرحمن الفريان من المملكة العربية السعودية.

ونالت "د ريدا" ذهبية المهرات وهي بعمر سنة في بطولة الفجيرة للجواد العربي لعام 2018، وفق المصدر ذاته.

وبشكل عام حقق مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم مساء أمس نجاحا كبيرا حيث تم بيع 70% من جملة الخيول المعروضة وعددها 75 جوادا عربيا.

وحقق المزاد المصاحب "لمهرجان الشارقة للجواد العربي" بنسخته الـ 14 مبيعات بمليون و 489 ألف درهم.

وشهد المزاد حضورا مميزا لملاك المرابط والاسطبلات المحلية وهي مربط الشارقة واسطبلات القاسمي ومربط الإمارات للخيول العربية ومربط دبي للخيول العربية ومربط الزبير ومربط الهواجر ومربط الفرس ومربط غالب للخيول العربية و مربط بن هميله للخيول العربية ومزرعة العوير ومربط الجوهرة للخيول العربية و مربط سمجد للخيول العربية وربط العز للخيول العربية إضافة إلى العديد من مربي وملاك الخيول في الدولة.