هدف مباراة الزمالك والرجاء (1-0) في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

اقترب نادي الزمالك المصري من المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز مثير خارج الأرض على نظيره الرجاء المغربي بنتيجة (1-0) في ذهاب نصف النهائي.

الزمالك أحرز هدف التقدم في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس مبكرا من رأسية متقنة للاعبه المميز أشرف بن شرقي، في الدقيقة 18، ليربك حسابات الفريق المغربي ويسيطر على مجريات الشوط الأول.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف، ومنذ بداية الشوط الثاني بدأ الرجاء في تشكيل خطورة على دفاعات ومرمى الزمالك ولكن دون جدوى.

لاحت عدة فرص للفريقين ولكن لم تتم ترجمتها إلى أهداف.

هدف الزمالك الأول في شباك الرجاء برأسية بنشرقي ⚽️⚪️🏹pic.twitter.com/4XRIn2V4co — Yallakora (@Yallakoranow) October 18, 2020

الزمالك يستطيع العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال لقاء الإياب الذي سيقام في مصر 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.