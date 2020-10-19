خبير: عدم الثقة في اللقاح هو واحد من 10 مشاكل صحية رئيسية

قالت أوكسانا درابكينا، كبيرة الاختصاصيين المستقلين في العلاج والممارسة العامة في وزارة الصحة الروسية، إن عدم الثقة في اللقاحات هو أحد أهم 10 مشاكل صحية عامة.

وقالت درابكينا في اجتماع مائدة مستديرة للجنة مجلس الدوما لحماية الصحة، اليوم الاثنين:

"أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لمصادر أخرى، تم تحديد 10 مشاكل صحية".

وأوضحت أن هذه تشمل تغير المناخ وتلوث الهواء والأمراض غير المعدية وانعدام الثقة في اللقاحات وعدد آخر.

وأشارت درابكينا إلى أن التطعيم هو الإجراء الوقائي الأكثر فاعلية، ويقلل من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، ويزيد أيضًا من متوسط العمر المتوقع، وهو أحد طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، كما أنه يمثل مساهمة استراتيجية في حماية الصحة.

وفقًا للخبير، لم يتم وضع المبادئ التنظيمية والمنهجية لتطعيم البالغين بشكل كافٍ، ومن الضروري العمل على ذلك.