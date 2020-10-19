ألقت الشرطة السعودية القبض على عصابة تخصصت في سرقة شرائح الاتصال بعد تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مقيمِين من الجنسية البنغلاديشية، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم".

وأوضح الكريديس أن المتهمين اتخذوا شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكرا لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها 3620 شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و22 جهاز جوال وجهازين لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

يشار إلى أن الشرطة أوقفت المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.