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    الموز

    تبييض الأسنان وتنظيف البشرة... طرق رائعة لاستخدام الموز لتعزيز الجمال

    © Sputnik . Vladimir Pesnia
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    يعتبر الموز من الأطعمة المعروفة بكونها توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، بل هو رائع أيضا لجمالك ويستخدم بكثرة للعناية بالبشرة والشعر.

    وبحسب ما نشره موقع "ذا هيلث سايت"، يعتبر الموز مصدرا رائعا للألياف، مما يجعله الصديق المثالي للبشرة والشعر، وهو متوفر بسهولة في أي مطبخ ويمكن هرسه وإضافته إلى أي قناع محلي الصنع.

    سندويشة البيض
    © Photo / Pixabay / FoodieFactor
    أطعمة يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية عند البعض
    كما أنه مليء بالعوامل المذهلة المضادة للبكتيريا التي تساعد البشرة على التخلص من الشوائب وأعراض الشيخوخة.

    فيما يلي طرق حول كيفية استخدام هذه الفاكهة المفيدة في نظام جمالك اليومي:

    قناع الموز للوجه: إذا كانت بشرتك تفقد قوامها أو إذا رأيت خطوطًا دقيقة تنذر ببداية ظهور التجاعيد على وجهك، فقط اهرسي ثمرة موز مفرطة النضج واصنعي قناعا للوجه.

    إذ يساعد فيتامين سي الموجود في الموز على استعادة نضارة بشرتك فتبدو أكثر شبابا وحيوية.

    قناع الموز للعين: الموز مفيد جدا للعيون أيضا، خاصة لعلاج البقع الداكنة والهالات السوداء المتراكمة تحت العين، فقط ضعي الموز المهروس تحت العينين بعد الاستيقاظ يوميا، ولاحظي الفرق.

    قناع الموز للشعر: يعمل الموز بشكل رائع للشعر أيضا، إذا كنت تعانين من مشاكل الشعر الجاف والباهت، عليك باستخدام قناع الموز مع العسل.

    ضعي القناع على الشعر المبلل ثم غلفي شعرك بغطاء مناسب لحمايته، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ، سوف يمنحك قناع الشعر هذا شعرا لامعا وصحيا.

    قناع الموز لتقشير الجسم: يمكن استخدام الموز لصنع مقشر طبيعي لطيف للجسم، إذا كان لون جسمك غير متجانس أو لديك بقع سوداء على يديك وساقيك، اخلطي موزتين مع بعض السكر المطحون، ثم ضعيه على جسمك بالكامل وافركه برفق.

    اتركيه لبضع دقائق وشاهدي فقط كيف يجعل بشرتك أكثر نعومة وجمالا.

    قناع الموز لتبييض الأسنان: يمكنك من خلال قشرة الموز أيضا الحصول على أسنان أكثر إشراقا وبياضا.

    افركي الجزء الداخلي من قشر الموز على أسنانك يوميا قبل النوم ليلا، إذ يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز الموجود في قشرة الموز بجعل أسنانك أكثر بياضا بشكل طبيعي.

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