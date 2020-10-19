تقارير مغربية: إصابة 8 لاعبين من الرجاء المغربي بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الاثنين، إصابة 8 لاعبين من فريق الرجاء المغربي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

وكشف موقع "le 360 sport" المغربي عن إصابة لاعبين جديدين بكوفيد-19، هما عبد الرحيم شاكير وإلياس الحداد.



وتأكد إصابة 6 لاعبين من الرجاء بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق، هم كل من: "محسن متولي، عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون، أنس جبرون، محمد أزريدة، وأيوب نناح".

وأوضح التقرير المغربي أن "الإصابة ستحول دون مرافقتهم لبعثة الرجاء المتوجهة إلى القاهرة، للعب مباراة الإياب، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

تقرر سفر الرجاء للقاهرة على متن طائرة خاصة يوم الأربعاء المقبل.

كان الزمالك المصري اقترب من المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز مثير على الرجاء المغربي في ملعبه بنتيجة (1-0) في ذهاب نصف النهائي، ويحتاج الفريق الأبيض أي نتيجة إيجابية خلال لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة للعبور إلى النهائي.