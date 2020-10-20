طفل يقتل والده بـ 3 رصاصات في كربلاء

قتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات والده بثلاث رصاصات في مدينة كربلاء جنوبي العراق.

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، لقناة السومرية أن رجلا (40 عاماً) قتل بثلاث رصاصات أثناء عبث طفله بالسلاح في كربلاء.

وكان الطفل يعبث بسلاح والده عندما انطلقت 3 رصاصات وقتلت الأخير في منطقة فريحة في كربلاء.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وبدأت تحقيقا".