ضجة على "تويتر" بعد فوز طفل سعودي بـ "فضية" مسابقة رياضيات عالمية

شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضجة واسعة بعد إعلان فوز طفل سعودي بالمركز الثاني في مسابقة رياضيات عالمية.

وفاز طالب المرحلة الابتدائية مصعب سعود المطيري بالمیدالیة الفضیة على مستوى العالم، في مسابقة "ماثلتیكس" للرياضیات، بحسب موقع "أخبار 24".

ودشن رواد موقع "تويتر" وسما (هاشتاغ) بعنوان "الثاني عالميا مصعب"، احتفوا فيه بالتلميذ المتفوق، واصفين إياه بـ "البطل"، وأكدوا أنه نموذج مشرف للسعوديين.

وكتب المغرد ماجد المطيري : "البطل مصعب سعود فالح المطيري من ابتدائية المدارس المتقدمة الأهلية بالرياض يحصل على الميدالية الفضية في الماثلتيكس".

البطل مصعب سعود فالح المطيري من ابتدائية المدارس المتقدمة الأهلية بالرياض يحصل على الميدالية الفضية في الماثلتيكس #الثاني_عالميا_مصعب — MAJED ALMOTIRI (@5583Almotiri) October 19, 2020

فيما علقت عيضة السفياني بقولها : "صباح الإبداع والفخر هذا الشبل حصل على الثاني في مسابقة الرياضيات على مستوى العالم".

وأضافت : "مصعب المطيري علم إعلامنا ومشاهير السوشال ميديا (..) أنت فخر وطن ومستقبل أمه".

صباح الابداع والفخر

هذا الشبل حصل على الثاني في مسابقة الرياضيات على مستوى العالم..

مصعب المطيري علم إعلامنا ومشاهير السوشال ميديا انك أكبر من كثر من منشوراتهم...

انت فخر وطن ومستقبل أمه. #الثاني_عالميا_مصعب pic.twitter.com/TSuOHwKJlk — عيضة السفياني (@Edah111) October 20, 2020

وتفاعل حمود الحردان، قائلاً: "بمثل هذا الشبل يفخر الوطن. تستاهل الدعم والتشجيع لكل بطل يرفع اسم بلده . الثاني على العالم بالرياضيات. كفو والله يا البطل مصعب بن سعود المطيري وكثر الله من أمثالك".

#الثاني_عالميا_مصعب

بمثل هذا الشبل يفخر الوطن . تستاهل الدعم و التشجيع لكل بطل يرفع اسم بلده . الثاني على العالم بالرياضيات 🇸🇦 .

كفو والله يا البطل مصعب بن سعود المطيري و كثر الله من امثالك pic.twitter.com/gCVNRsYQcd — حمود الحردان (@halhrdan) October 20, 2020

​من جانبها، احتفت مدارس المتقدمة الأهلية بالعاصمة الرياض بالطالب المطيري، لحصوله على هذا المركز متمنية له دوام الإبداع.