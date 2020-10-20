للجنسين... "مكان" مركز سعودي لتعليم الموسيقى...فيديو

وأطلق الشبان على مركزهم اسم "مكان"، ويشمل التدريب على آلات موسيقية كالكمان والغيتار والبيانو والعود وكذلك الغناء.

وقال فيصل ينيعاوي أحد المدربين الموسيقيين في المركز لبرنامج "ساعة شباب" المذاع على قناة "روتانا خلیجیة"، إن الكثیر من راغبي تعلم الموسیقى يقبلون على الدراسات المتعلقة بآلة الغیتار، لما تتضمنه من إمتاع.

وأضاف أن تنويع طريقة تعلم الموسیقى من الارتجال إلى الشرح النظري، ودمج الآلات مع الوسائل الإلكترونیة، يجعل الطالب أكثر استمتاعا بمحتوى الدورة التدريبیة.

وخلال السنوات الأخيرة اتخذت السعودية سلسلة من القرارات الجريئة، شملت شملت تخليا عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها المملكة على مدار عقود.