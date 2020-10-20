انتحار زوجة مطرب عراقي باستخدام كلاشينكوف

أقدمت زوجة الفنان العراقي المطرب الشهير جلال الزين، اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر، على إنهاء حياتها بواسطة سلاح رشاش داخل منزلها في أحد الأحياء الراقية ببغداد.

وأكد نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، انتحار زوجة المطرب جلال الزين، بإطلاق رصاصة على نفسها، داخل منزلها في منطقة المنصور "في جانب الكرخ من العاصمة العراقية".

وعلمت "سبوتنيك" من مصدر أمني عراقي، أن المدعوة "ن.ك.ك" من مواليد 1995 ربة بيت وهي زوجة المطرب جلال الزين، فارقت الحياة في مستشفى اليرموك بجانب الكرخ، متأثرة بطلق ناري في منطقة الصدر.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجة الفنان انتحرت بواسطة سلاح رشاشة كلاشينكوف، في منزلها بمنطقة المنصور ليقوم شقيق زوجها بنقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة متأثرة بالرصاصة التي اخترقت صدرها.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت الزوجة إلى الانتحار، كما لم يصدر أي بيان من الجهات الأمنية حول الحادث.

ويعد الفنان جلال الزين من أشهر المطربين في العراق وله شهرة واسعة من خلال إحيائه حفلات التخرج لطلبة الجامعات والمعاهد طيلة الأعوام الماضية، كما حققت أغنيته "أحنه البيكيسي" مع زميله الفنان غزوان الفهد شهرة واسعة جدا ومشاهدات عبر موقع "اليوتيوب" وصلت إلى 75 مليون مشاهد بعد طرحها في أكتوبر العام الماضي بالتزامن مع انطلاق الثورة الشعبية في بغداد وعموم محافظات الوسط والجنوب.

ويشهد العراق منذ مطلع العام الجاري، حالات انتحار عديدة، آخرها انتحار امرأة يوم أمس في إحدى محافظات الوسط بعدما أقدمت على نحر طفلها، وانتحار فتاة من طالبات السادس الإعدادي مطلع الشهر الجاري بعد إعلان نتائج الامتحانات وعدم حصولها على المعدل الذي كانت تطمح إليه أسوة ببقية الطلاب الذين حققوا معدلات مرتفعة وقياسية مقارنة بالأعوام الماضية.