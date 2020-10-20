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    الكوشر

    فنادق أبو ظبي تحصل على شهادة "الكوشر" لتقديم طعام موافق للشريعة اليهودية

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    وقعت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي مؤخرا اتفاقية تعاون مع وكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر التي تأسست مسبقا هذا العام لمنح تراخيص شهادة كوشر بقيادة الحاخام ليفي دوتشمان، معلنة بذلك إطلاق حملة مشروع اعتماد الشهادة في فنادق الإمارة.

    ويأتي مشروع اعتماد "الكوشر" للفنادق في أبو ظبي بعد أن صدرت تعليمات وجهت من دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، لفنادق العاصمة الإماراتية بضرورة توفير طعام الكوشر، وهو الأكل المباح وفق الديانة اليهودية.

    كوشر هو مصطلح يستخدم لوصف الطعام الذي يتوافق مع المعايير الغذائية للوائح اليهودية التقليدية.

    ومنحت تراخيص شهادة كوشر بقيادة الحاخام ليفي دوتشمان، معلنة بذلك إطلاق حملة مشروع اعتماد شهادة كوشر في فنادق الإمارة، والتي تخولها رسميا تقديم أصناف طعام الكوشر، بما يتيح الفرصة أمام السياح اليهود من مختلف الجنسيات لتناول الطعام المخصص والمسموح لهم حسب الديانة اليهودية في العاصمة.

    وتتيح الاتفاقية لفنادق أبوظبي الاستفادة من خدمات اعتماد شهادة كوشر مجانا لمدة عام واحد حيث كان فندق قصر الإمارات أول الحائزين على الشهادة والتي تخوله تقديم طعام الكوشر. ووفقا لمواصفات شهادة الاعتماد على جميع منافذ المأكولات والمشروبات في كافة فنادق الإمارة استحداث ركن إضافي في مطابخها مخصص لإعداد طعام الكوشر بالإضافة إلى وضع ملصقات على قوائم الطعام برموز واضحة تشير إلى أصناف الكوشر.

    وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي:تكمن إحدى أبرز مميزات إمارة أبوظبي في تنوع الثقافات التي تختزلها سواء من جهة الجنسيات التي تحتضنها على أرضها، إلى جانب الخيارات الواسعة للمأكولات من أبرز المطابخ العالمية لتلبية ذائقة المجتمع المحلي والزائر، وصولا إلى تعدد المواقع الثقافية والتراثية".

    وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقية لترسخ مكانة أبو ظبي كإحدى أكثر الوجهات السياحية تنوعا وضيافة في العالم. ويمنح مشروع اعتماد شهادة كوشر الفرصة لزوار ومقيمي الإمارة لتجربة مأكولات جديدة، في وقت نستعد فيه للترحيب بالسياح اليهود من جميع أنحاء العالم".

    من جهته قال الحاخام ليفي دوشمان، المؤسس والمدير التنفيذي لوكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر: "نفخر بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي من خلال هذه المبادرة الفريدة، والتي تتماشى مع رؤية واستراتيجية حكومة أبو ظبي لترسيخ مكانة العاصمة منارة للسلام والتسامح وموطنا يحتضن جميع الجنسيات بتسامح ومحبة على اختلاف ثقافتهم وديانتهم".

    وقال: "متحمسون لكوننا سنمثل جزءا من هذا الحدث التاريخي من خلال دعم الفنادق ومساعدتها على تقديم خيارات طعام الكوشر والتي من شأنها تعزيز القطاع السياحي في العاصمة".

    وأضاف: "لطالما تميزت أبو ظبي بحسن ضيافتها وترحيبها للجميع، لذا نحن على يقين أن ضيوفنا سيشعرون وكأنهم في منازلهم. انطلاقا من ذلك سنحرص على تأمين طعام الكوشر بأعلى جودة، وهذا ما يعكس أعمق قيم التسامح التي تتميز بها إمارة أبو ظبي. سوف يواصل فريقنا في وكالة الإمارات العمل إلى جانب كافة المؤسسات الغذائية لدعمهم وتمكينهم من تقديم طعام الكوشر بأعلى جودة ممكنة".

    وتأسست وكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر في وقت سابق من هذا العام مما يجعلها أول جهة قانونية مخولة منح تراخيص شهادة الكوشر في الدولة، من خلال تقييم المنتجات والخدمات الغذائية لضمان الامتثال لمعايير وأحكام طعام الكوشر.

    وتأتي مبادرة أبو ظبي لتوفير طعام الكوشر كجزء من الجهود التي تقوم بها الإمارة لمنح السكان والزوار من الديانة اليهودية الفرصة لممارسة تعاليم ديانتهم، تماشيا مع رؤية حكومة الإمارات لتعزيز قيم التسامح وتأمين بيئة مضيافة لجميع المقيمين والزوار على اختلاف دياناتهم وخلفياتهم.

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