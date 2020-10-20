أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (1-2) في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

استطاع مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يعود بانتصار ثمين من ملعب حديقة الأمراء، بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة (2-1)، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المباراة بعد مرور 18 شهرا على خروج باريس المخيب للآمال من أرفع مسابقة للأندية في القارة على يد الفريق الإنجليزي، قبل أن يعود في العام التالي ويصل إلى نهائي تشامبيونزليغ قبل أن يخسر (1-صفر) أمام بايرن ميونيخ في أغسطس/آب.

اهداف #باريس_مانشستر_يونايتد 1-2 مع الاعاده 🔥 HD



سجل الاهداف " برونو - مارسيال - راشفورد " pic.twitter.com/j9RmsmHoNx — @MatchDayHD1 (@spl89989948) October 20, 2020

أحرز أهداف المباراة لمانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز من ركلة جزاء وماركوس راشفورد في الدقائق (23، 87) على الترتيب، بينما سجل هدف باريس الوحيد أنتوني مارسيال بالخطأ في مرماه بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني للقاء.



ويعتبر الانتصار دفعة لليونايتد الذي دخل 12 هدفا في مرماه في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما يزيد جراح وصيف دوري أبطال أوروبا الذي لم يكن يتوقع التعثر وسط ميدانه.