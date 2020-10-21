بالفيديو... أحد قدامى المحاربين بعمر 80 يشارك في تحدي التجديف للتبرع للمحتاجين

،من أجل جمع الأموال لدار العجزة، يحاول رائد عسكري متقاعد في الثمانين من العمر، التجديف لمسافة 100 ميل (161 كم) إنه يسير على خطى الكابتن توم مور الذي حطم الأرقام القياسية في قارب محلي الصنع بناه من الحديد، وذلك لجمع الأموال للتكافل الإجتماعي ولمساعدة المحتاجين.

قام مايكل ستانلي البريطاني، المعروف باسم الرائد ميك، ببناء القارب أثناء الحجر الصحي الذي شهدته بريطانيا بعد أن استوحى من القوارب التي يستخدمها الأطفال في الهند. وذلك نقلا عن موقع "britishherald".

"كانت فكرة راودتني عندما فرض الحجر الصحي، قررت إنني سأشتري لوحين من الحديد المموج وآمل أن أجعلها تطفو مثل القارب ".

ستانلي، الذي خدم في الحرس الملكي الاسكتلندي لمدة 35 عاما، قد جمع بالفعل 12 ألف جنيه استرليني (نحو 16 ألف دولار)، وهو ما يتجاوز بكثير هدفه البالغ 1000 جنيه.

كان مستوحى من الكابتن توم مور البالغ من العمر 100 عام، والذي جمع 33 مليون جنيه استرليني من خلال المشي 100 لفة في حديقته. ومنحته الملكة إليزابيث لقب فارس في يوليو/ تموز.