وزيرة إسرائيلية صارخة بوجه نجم كروي سابق: اعتذر أمام "الليكود" وإلا لن تدرب منتخبنا الوطني

حذرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف نجم كرة القدم السابق إيال بيركوفيش من أنه لن يتمكن من تولي منصب مدرب المنتخب الوطني ما لم يعتذر عن انتقاداته الحادة بحق حزب "الليكود"، حيث وصفهم بالمنظمة الإجرامية.

وأعربت ريغيف، أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني يقدمه بيركوفيش على القناة الـ12 الإسرائيلية، عن غضبها إزاء وصفه "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه منظمة إجرامية.

אוהו. חתיכת עימות בין השרה מירי רגב לאיל ברקוביץ׳ בתוכנית היום: ״כל עוד לא תתנצל בפני הליכודניקים לעולם לא תהיה מאמן נבחרת. יא חתיכת סטייק. איפה גנץ המשיח שלך?״ pic.twitter.com/taKfES82OC — Raz Shechnik (@RazShechnik) October 9, 2020

وطالبت الوزيرة، خلال جدل حاد اندلع خلال البرنامج، اللاعب الكروي السابق بالاعتذار أمام ناخبي "الليكود" الذين يقدر عددهم بـ1.5 مليون نسمة، وصرخت على بيركوفيش: "طالما أنك لا تعتذر لليكوديين، فلن تكون أبدا مدربا للمنتخب الوطني الإسرائيلي. أنت قطعة "ستيك". أين مسيحيتك؟"

ورد بيركوفيش على هذا الهجوم بالقول إنه لم يقصد بكلامه ناخبي "الليكود" بل رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه فقط.