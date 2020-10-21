والد رئيس وزراء بلجيكا يتلقى غرامة والسبب "كورونا"

تلقى والد رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، غرامة لعدم اتباعه الإرشادات الخاصة بالحماية من فيروس كورونا المستجد.

وخالف إنكان هيرمان دي كرو، البالغ من العمر 83 عاما، الإجراءات الخاصة بفيروس "كورونا"، يوم الأحد الماضي خلال طواف فلاندرز لسباق الدراجات الهوائية.

والتقطت الكاميرات، دي كرو وهو لا يرتدي قناعا طبيا، عندما مر راكبو الدراجات بالقرب من منزله في براكيل، شرق الفلاندرز.

وكانت السلطات فرضت على المتفرجين على طول طريق السباق ارتداء قناع طبي قبل ساعة من السباق وحتى بعد انتهائه بساعة، بحسب ما أعلنت عنه حاكمة مقاطعة "فلاندرز الشرقية"، كارينا فان كوتر.

من جهته اعترف دي كرو بخطئه قائلا "لقد ارتكبت خطأ، وكان يجب علي ارتداء قناع للوجه، وسأسدد الغرامة".

أما عن الغرامة التي فرضتها السلطات نتيجة عدم ارتداء قناع الوجه فتبلغ 250 يورو (نحو 300 دولار أمريكي)، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانة.