بناء على طلب جمهورها... أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها

كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام، عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها.

وجاء توضيح أحلام اليوم، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعد توجيهها رسالة اعتذار إلى زوجها مبارك الهاجري، على خلفية تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين نشطاء "تويتر"، بشأن حالة زوج أحلام الصحية.

وطمأنت الفنانة أحلام جمهورها بشأن زوجها، إذ قالت إنه تعرض لكسر مضاعف في ساقه إثر حادث تعرض له مؤخرا.

وكتبت "تعرض زوجي لحادث أدى إلى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية.. اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من أي شر.. الحمد لله تمر ولا تضر.. نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته بأتم الصحة والعافية.. ويخليك لي ولعيالي.. شكراً لكل من كلمني وسأل وتطمن ومن دعى له بالشفاء".

وكتبت أحلام على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" رسالة إلى زوجها، الاثنين الماضي، قالت فيها: "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يا رب".

تعرض زوجي لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعمليه جراحيه اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من اي شر الحمد لله تمر ولا تضر نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء pic.twitter.com/8ftXjOl3So — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 21, 2020

وتابعت: "يا رب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني إني بعيدة عنك وما أقدر أجي عندك وأشيلك مثل ما انت دايم شايلني، لا خلاني الله منك أبوي وحبيبي وصديقي واخوي وقطعة من قلبي".

يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب 😭... ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي pic.twitter.com/gMGcdNJdGY — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020

​يشار إلى أن آخر حفلات أحلام أحيتها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وكانت في المملكة العربية السعودية على مسرح بجدة، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.