تسجيل
09:02 GMT22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    منال عجاج

    "عشتار سوريا"... مصممة أزياء من أحياء دمشق القديمة إلى أشهر الصالونات العالمية

    © Photo / Manal Ajaj
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1046923435_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_8f6196fe368a8936ceae5c2d3b7e78e6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202010221046922429-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-/

    منال عجاج شابة سورية عرفت بتصميم الأزياء وأخذت تصاميمها سمة العالمية عندما تألقت، على السجادة الحمراء في هوليوود خلال فعاليات توزيع جوائز "دارلي أوورد" أم في الإمارات. والآن هي تستعد لإطلاق تصاميم 2021 للعلامة التجارية "مانوليا"

    وفي حديث لها مع وكالة "سبوتنيك"، تحدثت عن تجربتها، قائلة: "بالحرير الطبيعي والذهب والفضة نسجت دمشق أقمشتها منذ القدم، وألبستها للسلاطين والأمراء والملوك، وعرفت عالميا بجودتها ودقتها وملمسها، كأقمشة "البروكار"، و"الدامسكو" وغيرها، والتي لا تزال محط أنظار العالم ووجهتهم إلى الآن. ومن هنا جاء تصميمي على الحفاظ على هذا الموروث القديم وبدأت من مشغل خياطة في مدينة دمشق والآن وصل هدفي  إلى ما أريد أصبحت التصاميم عالمية، للعلامة التجارية "مانوليا"، وهي متوفرة بأهم المراكز العالمية، ويوجد فرع في دمشق".

    View this post on Instagram

    There are a lot of dresses in today’s market, but it takes a lady to know her worth by choosing the right dress for the right occasion. Dresses at ManalAjaj are made from sketching the design, to choosing the materials and applying the details. These steps are made by staff that add in not only physical, but emotional value of having the ability to accomplish someone’s dream in white. ❤️❤️ #syria #London #Fashionblogger #fashionblogger #style# blogger#milano #roma #mydubai #HauteCouture#manolia#beverlyhills #ksa#london #دبي #ابوظبى #mydubai #milano #fashionblogger #الامارات #الرياض #جدة #fashion #couturedesigner #couture#hautecouture #fashion #fashionnova#دبي#الامارات#العين#instafashionblogger#couture

    A post shared by Manal Ajaj (@manalajaj) on

     

    وتابعت كلامها، قائلة خلال فترة الحجر: "سعيا لكسر الروتين والملل الذي فرضه الحجر الصحي المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، ورغبة مني في زيادة وتنمية مهارات الناس وقدراتهم في إدارة أفكارهم في مجال الأزياء، أطلقت مبادرة إنسانية خيرية من شأنها قضاء وقت مفيد وممتع وقيم في الوقت نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فتح باب الإبداع والتجريب لتقديم كل ما هو متميز ومختلف والفوز بجائزة لأفضل 20 تصميم".

    وأضافت: "العديد من الفتيات ترى أن تصبح مصممة أزياء هي وظيفة الأحلام والتي تتمنى الدخول إليها بقوة و عزيمة، ولكن في الواقع فهي وظيفة تحتاج إلى الإبداع، و الابتكار، و بذل الجهد، و العمل المستمر وبالإضافة إلى ذلك فهي بحاجة شديدة إلى الصبر، وذلك بعكس اعتقاد البعض في كونها مهنة سهلة الغاية و الوصول وبإمكان أي شخص العمل بها".

    وتصميم الأزياء في مسيرة حياة المصممة الشابة لم يكن وليد اللحظة، فقد صرحت لـ"سبوتنيك": "لطالما حلمت بأن أصبح مصممة أزياء منذ طفولتي، حتى أنني ابتكرت دعوات وهمية للمشاركة في عروض أزياء دون أن أعلم أن هذه المبادرات موجودة بالأصل. كما اعتدت أن أرسم وأصمم أزياء لألعابي إلى أن أدركت أن قررت أن أحترف التصميم كمهنة، وهو ما تحقق بدعم من عائلتي وتصميمي الشخصي".

    منال عجاج
    © Photo / Manal Ajaj
    منال عجاج

    وعن حصولها على لقبي "أصغر مصممة أزياء في الشرق الأوسط عام 2002، ولقب عشتار سورية عام 2015 قالت: "اللقب الأول حملني مسؤولية أكثر للعمل أكثر كي أضع بصمتي الخاصة، فالعمل بالتصميم ليس بالسهل يحتاج إلى العمل بجهد والتركيز بأدق التفاصيل، أما اللقب الثاني فحصلت عليه بعد عرض الأزياء "أبجدية الياسمين" الذي قدمته في برلين، حيث استطعت بالرغم من الأزمة التي تتعرض لها سوريا وبالرغم من الرفض الدبلوماسي الكبير لحضور أي شيء يخص سوريا أن أجمع أكثر من 18 سفير بقاعة واحدة تحدثت من خلاله عن تاريخ سوريا".

    وختمت حديثها بالحديث عن إطلاق الكولكشن الجديد لعام 2021، وقالت: "أنا الآن استعد لإطلاق مجموعتي الجديدة كولكشن 2021 وأعتقد بأن أفضل ما في هذه المهنة هو أنها تشكل منصة مثالية لإيصال رسالتك أو سرد قصتك بدون أي حدود، ما يتيح للمصمم التعبير عن نفسه بكل حرية ومشاركة أفكاره ورؤيته الإبداعية مع العالم بطريقته الخاصة".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات أزياء تقدم تصاميم من العلامة التجارية الروسية o5o في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    الأول من نوعه... بماذا انفرد أسبوع الموضة "مرسيدس بنز في روسيا" هذا العام
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    أبرز التفاهمات التي توافق عليها طرفا الصراع الليبي
    التفاهمات التي توافق عليها طرفا الحرب في ليبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك