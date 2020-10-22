سقوط راكب دراجة نارية بعد محاولة صعود منحدر صخري والتحليق... فيديو

في العديد من الرياضات، بالإضافة إلى الجوائز للفائزين في المسابقات، هناك أيضًا جوائز منفصلة لأولئك الذين بذلوا قصارى جهدهم، وقاتلوا بشدة، لكنهم لم يصلوا إلى المراكز الثلاثة الأولى أو حتى المراكز العشرة الأولى.

وحتى لو كان المتسابق في المركز الأخير، لكنه في الوقت نفسه قدم كل الجهد إلى أقصى حد وأثار تعاطف الجمهور. مثل هؤلاء الرياضيين، بالطبع، يستحقون أيضًا التنويه.

وفي هذ االفيديو يحاول البطل صعود منحدر صخري حاد بارتفاع 12-15 مترًا بدراجته النارية والتحليق عاليا بها، ولكنه سقط ولم ينجح في المحاولة.

لم تكن المهمة سهلة والرياضي كان متوتراً للغاية. وقام ناشر الفيديو بإلغاء الصوت فيه نظرا للمصطلحات التي أطلقها السائق.

صعد راكب الدراجة النارية مع حصانه الحديدي إلى قمة المنحدر، لكنه في اللحظة الأخيرة لم يستطع المقاومة على السرج، وسقط عن ظهره وهبط إلى أسفل. وانزلقت الدراجة من تحت راكبها

واندفعت إلى الأمام.