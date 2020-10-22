"أسير الماضي وحبه الأول كان شبحا"... كشف ملامح مسلسل "ما وراء الطبيعة" لأحمد خالد توفيق

من بين الروايات المهمة للكاتب المصري الراحل، أحمد خالد توفيق، سلسلة "ما وراء الطبيعة"، التي تعتبر ضمن ما يطلق عليه "أدب الرعب"، إذ يعد أول كاتب عربي في هذا المجال.

بدأت رحلة خالد توفيق الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن معروفا بقوة لدى العرب، فإن السلسلة حققت نجاحا كبيرا، واستقبالا جيدا من الجمهور العربي.

ومع تحقيق هذه السلسلة نجاحات كبيرة، فإنه تم إنتاج مسلسل يحمل الاسم نفسه "ما وراء الطبيعة" بطولة الممثل المصري، أحمد أمين.

وأعلنت منصة "نتفلكس" عن المقدمة الرسمية للمسلسل، على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، حيث نشرت التريلر الرسمي، وعلقت عليه، قائلة: "أسير الماضي، مهووس بالبحث عن الحقيقة، وحبه الأول كان شبحا"، وهذه هي أوصاف دكتور رفعت إسماعيل، الذي يقوم بدوره أحمد أمين.

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل على المنصة العالمية، يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويشارك في بطولته آية سماحة ورزان جمال، وسماء إبراهيم، وإخراج عمرو سلامة.

ويتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.