المصارع حبيب نور محمدوف يعترف: أحب كرة القدم أكثر من فنون القتال

ويقول محمدوف إنه تعلم الكثير من كريستيانو رونالدو.

يدافع محمدوف عن لقبه العالمي ضد المنافس الأمريكي جاستن جيثجي في بطولة (UFC 254) في نهاية هذا الأسبوع في معركة من المتوقع أن يواجه فيها وابلًا من ركلات الساق العقابية.

من المعروف أن حبيب المولع بكرة القدم من أشد المعجبين بريال مدريد، بالإضافة إلى مراقبة فريق غلطة سراي التركي وفريقه الأكثر محلية في روسيا، أنجي ماخاتشكالا.

View this post on Instagram #ufc254 A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Oct 21, 2020 at 8:05am PDT

وقال محمدوف لـ" يو إف سي راشا": "بالنسبة لي، كرة القدم هي الرياضة الأولى".

ويضيف: "عندما كنت طفلاً، كنت أحلم بأن أكون لاعب كرة قدم ولطالما شاهدت كرة القدم. بطريقة ما، كرة القدم أفضل [من فنون القتال المختلطة]، ليس عليك أن تقاتل أو تحطم أي شخص، ما عليك سوى الذهاب إلى الملعب وتظهر للجميع ما تستطيع القيام به مهنيا.

ويقول: "بالطبع، الأمر صعب لكني أحبه أكثر، أكثر من لعبة فنون القتال".

حبيب الذي اعترف بأنه يحافظ على صداقات مع نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وزلاتان إبراهيموفيتش، قال إن اهتمامه بفنون القتال المختلطة قد تضاءل في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، لا يزال اهتمامه بكرة القدم واضحا. وقال: "كنت أشاهد كرة القدم منذ فترة طويلة ولم أشعر بالتعب أو الملل منها على الإطلاق".

وأردف: "قد أشعر بالملل من المصارعة، في بعض الأحيان. اعتدت مشاهدة جميع المعارك ولكن ليس الآن".

ويقول: "أعرف جميع فرق كرة القدم والأندية، وأتذكر من فاز بكأس الاتحاد الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولات أوروبا، يمكنني حتى أن أتذكر جميع تشكيلات المجموعات في كأس العالم، أي مركز شغله كل منتخب، كل الأهداف، أعرف ذلك على وجه الدقة".