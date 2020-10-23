موسكو: تويتر وفيسبوك تفرضان رقابة علنية على وسائل الإعلام الروسية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تلاحظ رقابة علنية من طرف مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك.

قازان – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، خلال كلمتها في منتدى الدبلوماسيين الشباب لدول بريكس، اليوم الجمعة:

"نحن نرى ذلك في عملنا كل يوم، نرى رقابة علنية من طرف تويتر وفيسبوك، عندما يتم تصنيف وسائل الإعلام الروسية، دون حكم أو تحقيق كوسائل إعلام لا يعتمد عليها، يزيلونها من البحث، يحجبونها ويحذفون الحسابات".

وأشارت زاخاروفا إلى أن أحد الأخطار في المجال الرقمي هو الهيمنة واحتكار شبكة الإنترنت، هيمنة الشركات الغربية وخاصة الأمريكية وعدم الشفافية وانعدام القواعد العامة.

وكانت محكمة روسية فرضت، في شهر يونيو/حزيران الماضي، غرامات مالية قدرها غرامة قدرها 4 ملايين روبل (نحو 58 ألف دولار)، على شركتي "فيسبوك" و"تويتر"، بحسب ما أفادت به الخدمة الفيدرالية في روسيا.

وبدأت الإجراءات التنفيذية للحكم بحق كلا الشركتين الأمريكيتين في 2 يونيو، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأصدرت محكمة "تاغانسكي" بموسكو حكما في فبراير/شباط الماضي، حكما يقضي بتغريم "تويتر" بمبلغ 4 ملايين روبل، بعد أن ارتأى أنها خالفت قوانين حماية حقوق المستخدم في روسيا وخزنت بيانات المستخدمين الروس في خوادم خارج الأراضي الروسية، لكن "تويتر" حاولت تقديم شكوى للطعن بالحكم وقوبل طلبها بالرفض.