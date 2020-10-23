بعدما أثار ضجة وعلقت عليه سيرين عبد النور... هكذا انتهى شجار عيد الميلاد

وعلت الفنانة اللبنانية على الفيديو، الذي أثار ضجة واسعة، بسبب شجار الشقيقتين بعد إقدام الأولى على إطفاء شمعة عيد ميلاد شقيقتها الصغرى.
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. الفيديو يموتتتتت اكتر بشرح سيرين😭🤣🤣 انتوا مع فريق انهي شيطانة فيهم؟ 😈😂 • • • • • • • #cyrineabdelnour #cyrineanour#explore #love #partypooper #lebanesesweetheart #fun #funny #beautiful #fashion #sisters #birthdaygirl #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور #الديفا #اكسبلور #اغاني #مسلسلات #لبنان #egypt #lebanon #cyrineanour_lovers
وقالت سيرين عبد النور: "خفت، فالأولى غيورة، أما الصغرى فشو هالبراءة... هجمت عليها ونتفت شعرها ومسحت بها الأرض".
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كما أثار المقطع الكثير من التعليقات بسبب ردة فعل الطفلتين، وهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل.
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ونشرت والدتهما صورة لهما وهما تقطعان معاً قالب الحلوى، في إشارة إلى انتهاء الشجار الذي وقع بينهما.
كما نشرت لهما فيديو تشكران فيه المتابعين على اهتمامهم وعلى التعليقات الطريفة.
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