بعدما أثار ضجة وعلقت عليه سيرين عبد النور... هكذا انتهى شجار عيد الميلاد

اجتاح مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين شقيقتين بسبب شمعة عيد ميلاد، وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلت الفنانة اللبنانية على الفيديو، الذي أثار ضجة واسعة، بسبب شجار الشقيقتين بعد إقدام الأولى على إطفاء شمعة عيد ميلاد شقيقتها الصغرى.

وقالت سيرين عبد النور: "خفت، فالأولى غيورة، أما الصغرى فشو هالبراءة... هجمت عليها ونتفت شعرها ومسحت بها الأرض".

كما أثار المقطع الكثير من التعليقات بسبب ردة فعل الطفلتين، وهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل.

View this post on Instagram Oi gente! A post shared by As Marias - Eduarda&Antonia (@asmariasdepb) on Oct 20, 2020 at 2:53pm PDT

ونشرت والدتهما صورة لهما وهما تقطعان معاً قالب الحلوى، في إشارة إلى انتهاء الشجار الذي وقع بينهما.

كما نشرت لهما فيديو تشكران فيه المتابعين على اهتمامهم وعلى التعليقات الطريفة.