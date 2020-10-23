سيدة مصرية تثير ضجة على مواقع التواصل بعد تبرعها بكبدها لزوجها... فيديو

أصبحت سيدة مصرية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تبرعها بجزء من كبدها لزوجها.

وعبر نشطاء على مواقع التواصل عن تقديرهم للزوجة التي "ضربت مثالا لدور المرأة المصرية الأصيلة في الوفاء لزوجها ومساندتها له في الشدائد وفي حالة المرض الشديد لتنقذ حياته".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن السيدة نادية ثابت، قولها إنها تبرعت لزوجها بكبدها رغم أنها لاقت في البداية رفضا من أهلها، للكن إصرارها جعلهم يوافقون بعد ذلك.

وأضافت "البداية كنا ماشيين في موضوع الإنجاب لأن لينا 15 سنة متزوجين، وعرفنا بالصدفة أنه مصاب بفيروس سي خلال حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي، وتابعنا مع الطبيب الذي اكتشف إصابته بأورام بالكبد، وقام زوجي وقتها بعمل حقن ولكن لم يخلصه من هذه الأورام".

وتابعت "تم تحويلنا إلى معهد الكبد لإجراء عملية زراعة الكبد، بحثنا في البداية عن شخص من العائلة ممكن يتبرع له، ولكن لم يوافق أحد على التبرع له، وأنا عرضت عليه أن أكون أنا المتبرعة له لأنه ليس لدينا أحد غير ربنا، وقمنا بعمل التحاليل ولقينا أن الأنسجة الخاصة به متوافقة مع أنسجتي".