تعافي أرنولد شوارزنيغر بعد عملية جراحية لتركيب صمام رئوي... صور

تحسنت حالة النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر بعد إجراء عملية جراحية لتركيب صمام رئوي، كما نشر صوره وهو يتجول في شوارع كليفلاند.

ونشر شوارزنيغر صورا له بعد إجراء العملية، موجها الشكر للطاقم الطبى الذى أجرى له العمليه الجراحية الأخيرة في مستشفى كليفلاند.

كما نشر صورا ظهر فيها وهو داخل غرفة العمليات ويجرى العملية الجراحية وصور أخرى بعد إتمامها وهو يتجول فى شوارع مدينة كليفلاند.

وأرفق الصور بتعليق قال فيه: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند تم تركيب صمام رئوي جديد يتماشى معى، أشعر بالارتياح اثناء تجولي في شوارع كليفلاند مستمتعاً بتماثيل المدينة الشهيرة، شكراً لكل طبيب وممرضة في الفريق".

وكانت عدسات المصورين التقطت صورا للنجم العالمي أرنولد شوارزنيغر، منذ عدة أيام، يظهر لياقته البدنية في سانتا مونيكا، حيث كان يستمتع بركوب دراجته الكهربائية قيمتها تصل إلى 5 آلاف دولار.

وكشف حاكم كاليفورنيا السابق البالغ من العمر 73 عامًا عن عضلاته المفتولة حيث كان يرتدي تيشيرت أسود وشورت أزرق، وارتدى نظارة شمسية أنيقة.