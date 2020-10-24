لأول مرة... مفاوضات لعرض فيلم "جيمس بوند" الجديد عبر نتفليكس بسبب الإغلاق

كشفت منصات بث ترفيهي، مثل نتفليكس وأبل، عن أنها تبحث إمكانية الحصول على حق عرض فيلم جيمس بوند الجديد "No Time to Die" الذي كان من المقرر عرضه في أبريل/نيسان الماضي، وتم تأجيل إطلاقه الفيلم عدة مرات بسبب استمرار تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال موقع "فاريتي" إنه من المتوقع أن تتم صفقة عرض الفيلم عبر المنصات المذكورة مقابل 600 مليون دولار، وذلك عقب انتهاء عرضه في شباك التذاكر العالمية، ومن المقرر أن يساهم هذا الفيلم فى تعويض شركة الإنتاج عن خسارتها التى تكبدها بسبب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

يشار إلى أنه الفيلم بطولة النجم العالمي دانيال كريسج يشارك ورامى مالك، بالإضافة إلى كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

يذكر أن فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.