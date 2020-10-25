شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر ناهز 78 عاما

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، صباح اليوم الأحد، وفاة رئيسها "لي كون هي"، وجاء ذلك وفقا لوكالة يونهاب.

سيئول - سبوتنيك. وولد "لي" عام 1942 في دايغو بكوريا الجنوبية، وهو رجل أعمال ورئيس مجموعة سامسونغ الكورية للإلكترونيات، والابن الثالث لمؤسس مجموعة سامسونغ إي بيونغ تشول.

وكشفت تسريبات، يوم الاثنين الماضي، عن بعض التفاصيل المتعلقة بهاتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الرئيسي والقادم للأسواق، والذي ينتمي إلى عائلة "غلاكسي".

وبحسب موقع "أندرويد سنترال"، فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم "غلاكسي إس 30" أو "غلاكسي إس 21"، وقد يصل في شهر يناير/ كانون الثاني 2021.

وبحسب المسرب الموثوق فيه، ستيف هميرستوفر، فإن هاتف "غلاكسي إس 30" سيكون بشاشة مسطحة مقاسها 6.2 بوصة، مصحوبا بكاميرا أمامية مثقوبة، وكعادة "سامسونغ" مع عائلة "غلاكسي"، فإنها ستطرح نماذج أخرى أكبر حجما، منها "إس 30 ألترا"، الذي سيكون بشاشة منحنية بمقاسي 6.7 و6.9 بوصة.

وأضاف موقع "أندرويد سنترال" أنه من المتوقع طرح 3 نماذج من "غلاكسي إس" الجديدة في شهر يناير، وهي "النموذج الأساسي" و"بلس" و"ألترا"، وعن النموذج الأخير يقول المسرب ستيف هميرستوفر أنه سيحتوي على قلم "إس"، ولكن لا يبدو أن الهاتف سيحتوي على فتحة لاحتوائه.