هذه تفضيلات الروس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع

أظهرت نتائج استطلاع أجراه موقع "سوبر جوب"، أن الروس يحبون قضاء الوقت في الطبيعة وممارسة الرياضة والتواصل مع أحبائهم في عطلة نهاية الأسبوع.

ويفضل 26 في المئة من المواطنين الروس قضاء أيام عطلتهم مع عائلاتهم، واختار 24٪ من المشاركين التنزه والترفيه كطريقة مثالية لقضاء الوقت، بينما ربط 17٪ من المشاركين عطلة نهاية أسبوع بالرياضة والأنشطة الأخرى.

ويعتقد 14٪ من المواطنين، إقامة حفل شواء هو السبيل الأفضل لقضاء وقت الفراغ، ويحب 8٪ من المشاركين زيارة الأصدقاء. أما 7٪ فيستخدمون عطلة نهاية الأسبوع للحصول على قسط من النوم. ويرغب 6٪ في الذهاب في رحلات، وقال نفس العدد من المشاركين أنهم يقضون عطلة نهاية الأسبوع في القيام بالأعمال المنزلية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر البعض تفضيل الأنشطة الترفيهية، وهي مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية وقراءة الكتب والذهاب إلى المنزل الريفي والتسوق والطبخ والذهاب إلى المطعم. وذكر البعض أنهم يحبون الذهاب إلى السباحة في عطلات نهاية الأسبوع أو مجرد التزام الصمت والهدوء.

ووفقا للدراسة، لدى الرجال والنساء تفضيلات مختلفة بخصوص قضاء عطلة نهاية أسبوع، حيث تميل النساء إلى زيارة المتاحف والمطاعم والمشي، بينما يفضل الرجال الرياضة والصيد بينها صيد الأسماك.

في وقت سابق، أوصت وزارة الصحة الروسية المواطنين بقضاء عطلة نهاية الأسبوع القادمة في المنازل بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.