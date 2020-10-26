تقارير: بوغبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا بعد تصريحات ماكرون عن الإسلام

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن بوغبا قرر عدم اللعب مع منتخب فرنسا مجددا بعد تصريحات ماكرون".
واستدرك ماكرون، "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر".
وأشار في وقت لاحق، إلى أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)".
الصحيفة نقلت عن مصدر قوله، إن بوغبا مستاء ليس فقط لغضبه الشديد من تصريحات ماكرون وحكومته، بل أيضا لشعوره بالإهانة، لا سيما بعد تكريم المعلم الفرنسي الراحل، بمنحه وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، تقديرا لحقيقة أنه ضحى بحياته لمحاولة شرح أهمية حرية التعبير.
Man Utd star Paul Pogba has ‘quit’ playing for France over President Macron’s comments on ‘Islamist terrorism’ https://t.co/ob9QMDGTVI— The Sun - Man Utd (@SunManUtd) October 25, 2020
وكشفت الصحيفة، أن بوغبا اعتبر قرار تكريم المعلم، بمثابة الإهانة للمسلمين، خاصة وأن الإسلام يحتل المرتبة الثانية في فرنسا بعد المسيحية.
خاض بوغبا 72 مباراة دولية وسجل عشرة أهداف مع المنتخب الفرنسي.
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