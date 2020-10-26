مرتضى منصور: تأجيل مباراة الرجاء في صالح الزمالك وباتشيكو أراد ذلك

أكد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصو، يوم الأحد، أن فريقه استفاد من تأجيل مواجهته ضد الرجاء المغربي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعتبر منصور في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن "تأجيل مباراة الزمالك والرجاء سيعود بالنفع على الفريق الأبيض، حيث سيستعيد عددا من لاعبيه المصابين".

وأوضح رئيس الزمالك، أن

"مدرب الفريق البرتغالي باتشيكو كان يتمنى تأجيل مواجهة الرجاء، فالفريق به عدد كبير من المصابين وعندما يحين الموعد الجديد للقاء سيكون الكل في أفضل حال".

وشدد مرتضى منصور: "إذا لم يصبح الرجاء جاهزا لخوض المباراة في موعدها الجديد، وما زال لاعبوه مصابين بكورونا، فالاتحاد الأفريقي سيأمر بتأهل الزمالك للمباراة النهائية فورا".



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد "كاف" في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي، يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدا جديدا للقاء بسبب إصابة 14 لاعبا من صفوف الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد.

وكان لقاء الذهاب شهد تفوق الزمالك بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.