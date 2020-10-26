ردا على حملة مقاطعة "الجونة السينمائي".. ساويرس: اللي عايز يحارب ياخد بندقية ويروح إسرائيل

رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على حملة مقاطعة مهرجان الجونة السينمائي بدعوى تكريم ممثل فرنسي داعم لتل أبيب بالقول: "اللي عايز (من يريد) يحارب ياخد بندقية ويروح (يذهب إلى ) إسرائيل".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم" والذي يقدمه الإعلامي سيد على.

وأصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية، الذي تنضوي تحت لوائه النقابات السينمائية والموسيقية والتمثيلية، بيانا أعلن فيه مقاطعته مهرجان الجونة الذي ينظم بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، شمال شرقي مصر.

ووقع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب وشخصيات عامة على قائمة لرفض تكريم الممثل الفرنسي الداعم لإسرائيل، جيرار ديبارديو في المهرجان.

ونفى ساويرس مؤسس مهرجان الجونة أن يكون تكريم الممثل الفرنسي نوعا من التطبيع، مضيفا "الراجل ده زار إسرائيل، الزيارة لا تعني تطبيع وصهيونية، ومينفعش نبقى عصبيين أكثر من أصحاب القضية نفسهم".

ومضى قائلا :"هو كل واحد بيروح يطبع ويصهين؟ الراجل لا قال إنه مع إسرائيل أو ضد القضية الفلسطينية، طيب ما نروح نشوف اللي بيطبعوا بجد يعني، اللي عايز يحارب ياخد بندقية وينزل على إسرائيل ويحارب".

وأكد ساويرس أنه تجاهل حملة المقاطعة وتم تكريم الممثل الفرنسي في المهرجان الذي انطلق الجمعة الماضية.