بالفيديو... "الرجل الشيطان" يدخل موسوعة غينيس

تمكن الألماني رولف بوتشولز المعروف باسم "الرجل الشيطان" من تسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" لأكبر عدد من تعديلات الجسم، وذلك بعدما أجرى أكثر من 516 تعديلا على جسده.

وبحسب تقرير نشره موقع "إن دي تي في" الهندي، فإنه على الرغم من دخول بوتشولز موسوعة الأرقام القياسية، إلا أنه أكد عدم انتهائه من إدخال التعديلات على جسده.

ويقول "بوتشولز": "بدأت أول عمليات التعديل في جسمي عام 1999، حيث قمت بوضع قطع في جسدي".

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يعمل رولف في مجال تكنولوجيا المعلومات في إحدى شركات اتصالات في ألمانيا، ومع بلوغه سن الأربعين بدأ رحلة تعديل جسمه بالحصول على أول وشم وثقب في جسده على الإطلاق.

ومع مرور أكثر من 20 عاما على بداية تعديل جسده، أصبح يتعذر التعرف عليه تقريبا نتيجة الثقوب الكثيرة

على شفتيه وحاجبيه وأنفه وحتى القرنين اللذين يقفان على جبهته.

لكن "رولف" أكد أن التغيرات لم تطل سوى شكله الخارجي وأنه لا يزال نفس الشخص من الداخل، قائلا: "التعديلات غيرت جسمي من الخارج فقط، لكني لم أتغير، أنا نفس الشخص الذي كنت عليه قبل بداية عمليات التجميل".

كانت آخر عمليات التغيير التي قام بها "رولف" هي تلوين بياض عينيه باللون الأسود، والتي كادت أن تسبب له العمى.