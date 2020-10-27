بالفيديو... "الرجل الشيطان" يدخل موسوعة غينيس

وبحسب تقرير نشره موقع "إن دي تي في" الهندي، فإنه على الرغم من دخول بوتشولز موسوعة الأرقام القياسية، إلا أنه أكد عدم انتهائه من إدخال التعديلات على جسده.وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يعمل رولف في مجال تكنولوجيا المعلومات في إحدى شركات اتصالات في ألمانيا، ومع بلوغه سن الأربعين بدأ رحلة تعديل جسمه بالحصول على أول وشم وثقب في جسده على الإطلاق.
ويقول "بوتشولز": "بدأت أول عمليات التعديل في جسمي عام 1999، حيث قمت بوضع قطع في جسدي".
ومع مرور أكثر من 20 عاما على بداية تعديل جسده، أصبح يتعذر التعرف عليه تقريبا نتيجة الثقوب الكثيرة
इस व्यक्ति ने कराया है सबसे ज्यादा बॉडी मॉडिफिकेशन, देख लीजिये VIDEOhttps://t.co/mBWMmXMI35— Naugachia Live (@live_naugachia) October 25, 2020
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Records) के मुताबिक रॉल्फ बुकोज (Rolf Buchholz) ने अपने शरीर में अब तक 516 मॉडिफिकेशन (Body modification) कराए हैं.https://t.co/puqYNOVBab pic.twitter.com/ni1b633ZgR
على شفتيه وحاجبيه وأنفه وحتى القرنين اللذين يقفان على جبهته.
لكن "رولف" أكد أن التغيرات لم تطل سوى شكله الخارجي وأنه لا يزال نفس الشخص من الداخل، قائلا: "التعديلات غيرت جسمي من الخارج فقط، لكني لم أتغير، أنا نفس الشخص الذي كنت عليه قبل بداية عمليات التجميل".
كانت آخر عمليات التغيير التي قام بها "رولف" هي تلوين بياض عينيه باللون الأسود، والتي كادت أن تسبب له العمى.
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