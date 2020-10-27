5 أطعمة تخلص الجسم من سموم الكبد

يعد مرض الكبد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية وللعديد من الدراسات.

وكما هو معروف، فإن الوظيفة الرئيسية للكبد هي إزالة جميع الفضلات من الجسم، مما يجعل من المهم للغاية أن نولي أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهذا العضو، وذلك بحسب موقع "تايمز أوف إينديا".

كما يساعد الكبد في تحطيم وتنظيم الدهون، والكربوهيدرات في الدم، ويزيل السموم من الدم أيضا، وينشط الإنزيمات.

وذكر الموقع بعض الأطعمة التي تساعد في التخلص من سموم الكبد، وتشمل:

الأطعمة الغنية بالألياف

يعتبر تضمين المزيد من الألياف في نظامك الغذائي أمرا رائعا لصحة الكبد، فهي تساعد من خلال خفض مستوى السكر المترسب في الكبد، لذا تأكد من تضمين الحبوب الكاملة مثل الشعير ودقيق الشوفان والقمح الكامل في نظامك الغذائي اليومي، وكذلك الخضراوات والفواكه التي تساعد في إزالة السموم الضارة من الجسم.

الشاي الأخضر: الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة، خاصةً لفقدان الوزن، ويساعد أيضا في التخلص من الدهون المتراكمة في الكبد لكونه غني بمضادات الأكسدة، كما يحسن أداء الكبد، لذا تناول كوبا منه يوميا.

الحمضيات: هناك الكثير من الفواكه التي يمكن أن تساعد في التطهير الطبيعي للكبد، إذ تحتوي ثمار الحمضيات على كمية جيدة من فيتامين سي الذي يعزز إنزيمات إزالة السموم، لذلك احرص على تناول بعض أنواع الفاكهة الحمضية كالتفاح والأفوكادو والعنب والبرتقال.

الجوز: الجوز مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في إزالة السموم مما يجعلها مفيدة للكبد، والأحماض الأمينية، وكذلك الأرجنين الذي يطهر الكبد ويزيل السموم منه.

الخضراوات الخضراء: يعتبر الاستهلاك اليومي للخضروات الخضراء أمرا رائعا لصحتنا العامة، فهي تحتوي على مركبات تطهير تساعد في إزالة السموم من الكبد.

كما يساعد شرب العصير الأخضر أو ​​تناول السلطة الخضراء في طرد السموم من الجسم، وتشمل بعض الخضروات الخضراء الشائعة القرنبيط والملفوف والبروكلي والسبانخ.