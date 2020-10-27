أسرار تكشف عن زبيدة ثروت... أحبها بيليه وتمنت الزواج من العندليب.. فيديو

وجاء في شريط الفيديو أن بيليه وقع في حبها، بعدما التقت به الفنانة زبيدة ثروت، صدفة، في أحد فنادق دولة الكويت، في العام 1973، حيث حاول التواصل معها عبر الهاتف طالباً القرب منها والقبول بالزواج منه.

وأشارت زبيدة ثروت التي اشتهرت بـ لقب "قطة السينما العربية"، إلى أنها التقت بيليه صدفة أثناء تلبيتها لدعوة أحد وزراء الكويت لحضور أحد المهرجانات التي تقام في البلاد، حيث صادف عند دخولها إلى صالة الفندق، تجمع عدد كبير من الأشخاص حول اللاعب البرازيلي، الذي لم تكن تعرفه، والذي توجه إليها ملبسا إياها أحد أطواق الورد التي قدمت له من قبل الجمهور المحيط به.

وأكدت "قطة السينما العربية" في حديثها لبرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، الذي أذيع في العام 2015، على قناة "الحياة" المصرية، حبها للفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، الذي فوجئت عقب زواجها وإنجابها للأطفال، بأنه سبق وطلب يدها من أبيها الذي رفضه بحجة أنه "مغنواتي".

وأوضحت زبيدة ثروت أن هذا الأمر أحزنها لأنها كانت تحب العندليب الأسمر، وتتمنى الزواج منه، وجاءت وصيتها فيما بعد بأن تدفن عند وفاتها إلى جواره.