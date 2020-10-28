بيع صقور بأكثر من 6 ملايين ريال و4 منها تساوي نحو 400 ألف

شهد، يوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا على شراء الصقور في الممكلة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة صفقات الليلة 390 ألف ريال بعد بيع أربعة صقور، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مهلم شمال الرياض.

وحقق مزاد نادي الصقور السعودي منذ انطلاقته في الثالث من أكتوبر الجاري نجاحا ملحوظا في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وبلغت أسعار 4 صقور من نوع "شاهين" حوالي 400 ألف ريال ، مقسمة على النحو التالي، الأول 60 ألفا، والثاني 125 ألفا، أما الثالث فهو الأعلى سعرا وبلغ 151 ألف ريال، فيما كان الرابع الأقل سعرا بـ 54 ألف ريال.

وتميزت جلسات المزاد بحضور كبير للصقارين والمهتمين، ومنافسة قوية بين المشاركين، محققة بذلك أرقاما مميزة، ارتفعت لتقترب إلى المليون ريال في إحدى الأيام، وهبطت إلى 132 ألف ريال في ليلة أخرى، إلا أن حماس المشاركين لم ينخفض، بعد أن تنافسوا على أنواع معينة من الصقور، وتراوحت أسعارها تفاوتا من 15 ألف ريال للصقر إلى 650 ألف ريال.

ولم ينته التنافس في ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الأول، الذي تتواصل فعالياته حتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل.