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    أعشاب طبية

    طب الأعشاب القديم وما يجب استخدامه للبقاء بصحة جيدة

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    التداوي بالأعشاب هو نوع من أنواع الطب البديل، ولا يزال الناس يلجأون إلى استخدامه في بعض البلدان منذ العصور القديمة وحتى الآن.

    منذ آلاف السنين يستخدم القدماء التوابل والأعشاب لأغراض متعددة كالطهي والعلاج وغيرها، لكنها كانت وما زالت تستخدم كعلاج للكثير من الأمراض. الدراسات العلمية الحديثة أيضا توصلت إلى نتائج إيجابية حول فوائد الأعشاب، إذ تعد النباتات الطبية المجففة جزءا أساسيا في طب الأعشاب، إلى جانب استخدام الكثير من التوابل أيضا في علاج الكثير من الأمراض أو حتى للوقاية من الإصابة بها. وتؤكد الدراسات أن أهمية الأعشاب لا تقتصر على جزء محدد من النباتات، فكل جزء في النباتات له فوائده موقع"ancient-origins" الشهير استعرض فوائد وتاريخ الأعشاب الطبيعية.

    اعتمد الإنسان في الحضارات القديمة، خاصة حضارة بلاد ما بين النهرين أو سومر وبابل وآشور وحضارة مصر القديمة، على الأعشاب الطبية في معالجة الأمراض، وفي دراسة بحثية نشرت على موقع "أصول قديمة" قامت الباحثة "أليسيا ماكديرموت" وهي حاصلة على درجات علمية في الأنثروبولوجيا ودراسات التنمية الدولية وعلم النفس، وهي كندية تقيم في الإكوادور، قامت بدراسة تاريخية لطب الأعشاب من الطب القديم إلى الطب الحديث.

    وتحدثت الباحثة عن أهم 10 أصناف طبيعية يجب توافرها في كل منزل وهي تعتبر من الطب البديل:

    1. اليانسون لعلاج آلام البطن

    إلى جانب نكهته اللذيذة، لليانسون دور مهم في علاج آلام البطن، إذ يساعد على التخلص من الغازات والمغص عند الأطفال.

    2. القرنفل لآلام الأسنان

    يساعد القرنفل في القضاء على الجراثيم، لذا ينصح اختصاصيو التداوي بالأعشاب بمضغ القرنفل لعلاج آلام الأسنان.

    3. "إكليل الجبل" لمشاكل الدورة الدموية

    تعد نبتة "إكليل الجبل" مضادة للالتهابات، ما يعني أنه من الممكن استخدامها في علاج الكثير من الأمراض. ولأولئك الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية ينصحهم أخصائيو التداوي بالأعشاب بالاستحمام بأوراق "إكليل الجبل".

    4. الزعتر لعلاج السعال ورائحة الفم الكريهة

    للزعتر فوائد كثيرة، إذ يستخدم لعلاج السعال والتهاب الشعب الهوائية، إلى جانب دوره في علاج الصداع.

    5. العرعر مدر للبول

    لنبتة العرعر تأثير مدر للبول وتعزز تدفق الدم إلى الكلى. ولاستخدام العرعر في الوجبات الدسمة تأثير فعال يساعد على هضم الأطعمة بشكل أفضل.

    6. المريمية لعلاج التهاب الحلق

    ينصح خبراء التداوي بالأعشاب بالمضمضة باستخدام المريمية لعلاج التهاب الحلق والسعال ومشاكل اللثة.

    7. الجنطيانا أو الكوشاد لمشاكل الهضم

    تعتبر نبتتة الجنطيانا عقار منشط يساعد على الهضم كما يعمل على حثّ المعدة والأمعاء على إفراز العصارات اللازمة لهضم الطعام.

    8. الفلفل الحار مسكن للآلام

    الفلفل الحار مفيد للدورة الدموية ويفتح الشهية ويساعد على تسكين الآلام أيضا.

    9. الثوم مفعول سحري رغم رائحته

    للثوم فوائد سحرية، إذ يستخدم لعلاج ضغط الدم وتصلب الشرايين، إلى جانب دوره في علاج مشكلة تساقط الشعر، وإن كانت سمعة الثوم غير طيبة بسبب رائحته، إلا أن فوائدة كثيرة

    10. القريص: فوائده تفوق سمعته

    يجتنب الكثيرون نبات القريص لأنه يلسع، إلا أنه مفيد للتخلص من الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والروماتيزم، إلى جانب دوره في علاج تضخم البروستات والتهاب المثانة.

    وختمت الباحثة هذه الدراسة، بقولها: "تنوع استخدام هذه الأعشاب والتوابل التي أثبتت عبر مرور الزمن مدى أهمية وجودها في كل يوم وتعدد استخدامها. وأهم ما يجب توافره في كل منزل للحماية اليومية للصحة، وفقا للدراسة هو "ثوم، توابل، نعناع، البابونج، فلفل حر، زنجبيل، جوزة الطيب، بقدونس، قرفة، الكركم".

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