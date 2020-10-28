في غياب رونالدو برشلونة يسحق يوفنتوس بعد "هاتريك غير محتسب" لموراتا

هدف مبكر لعثمان ديمبلي وركلة جزاء قرب النهاية من ليونيل ميسي الفوز لبرشلونة (2-صفر) على مستضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد إلغاء ثلاثة أهداف لألفارو موراتا، مهاجم بطل إيطاليا بداعي التسلل، اليوم الأربعاء.

وسجل ديمبلي الهدف الأول بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 14 ليمنح برشلونة الفوز بعد خسارته 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي، واستقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو أمس الثلاثاء.

HALF-TIME

Si rientra negli spogliatoi con il Barça avanti di un gol.

Ma è ancora da giocare. Forza ragazzi! ⚪️⚫️#JuveBarça #JuveUCL pic.twitter.com/R61bGT5CvD — JuventusFC (@juventusfc) October 28, 2020

وشعر يوفنتوس، الذي ما زال يفتقد كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، بالإحباط بعد إلغاء هدفين لموراتا في الشوط الأول والثالث بعد الاستراحة، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو بـ "داعي أنه كان متسللا بفارق كعب القدم".

واكتملت خيبة أمل يوفنتوس بعد طرد المدافع مريه دميرال في الدقيقة 85، ليحسم ميسي الفوز بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة بست نقاط من انتصارين مقابل ثلاث ليوفنتوس.