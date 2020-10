مايا دياب تقبل تحدي كريستيانو رونالدو وتحطم رقما قياسيا... فيديو

View this post on Instagram

And you guys, how many abs can you do in 45 secs?! Let’s go 💪🏼 كريستيانو رونالدو، أنا @mayadiab قبلت التحدي 😂 @ghydahodeib وإنتو، كم معدة فيكن تعملوا ب ٤٥ ثانية؟! خلينا نشوف 💪🏼 #mayadiab #cristianoronaldo #MayaAbsChallenge