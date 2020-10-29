خبير ملكي بريطاني: الخلاف بين الأميرين وليام وهاري لن يتم إصلاحه إلا بطريقة واحدة

وقال خبير ملكي إن العلاقة الممزقة بين الأمير هاري والأمير وليام "لن يتم إصلاحها أبدا" ما لم يحدث انفصال عن زوجتيهما، وفق مصدر "ديلي ميل".

وفي هذا السياق، أخبرت إنغريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة ماجستي، بودكاست "Mirror's Pod Save The Queen" بأنها تخشى أن الضرر الذي لحق بعلاقة الأخوين لا يمكن إصلاحه، قالت سيوارد، التي تتابع محن العائلة المالكة منذ عقود، إنها تعتقد أن ما حدث سابقا مع والدتهم " الأميرة ديانا"، يعتبر "مأساة مروعة" ستكون كافية لإعادة الإخوة إلى مستوى التقارب الذي كانوا يتشاركونه في السابق.

Rift between William and Harry will NEVER be mended unless brothers happened to split from wives, royal expert claims https://t.co/Y1XzRQNJFE — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 29, 2020

وأضافت أن قرار هاري بمغادرة العائلة المالكة قد "حير" جده دوق إدنبرة، الذي كان هو نفسه غريبا عن العائلة المالكة، فقد رحب بميغان بأذرع مفتوحة، وزعمت سيوارد، أن الأمير فيليب، 99 عاما، قد "فزع" من "تقصير الزوجين في أداء الواجب"، بعد انتقالهما إلى قصر بـ 14 مليون دولار في مونتيسيتو، ولم يتمكنا من استيعاب قرارهما.