القرم... البدء بتصوير فيلم عن طيار روسي قدم حياته فداء من أجل دحر الإرهاب في سوريا

بدأ في روسيا تصوير فيلم عن أحد أبنائها الأبرار الذين تم إيفادهم إلى سوريا ليساهموا في جهود مكافحة الإرهاب.

ويحكي فيلم "السماء" الذي تنتجه شركة سينما "تريكس ميديا"، في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، قصة الطيار العسكري أوليغ بيشكوف الذي قدم حياته فداء من أجل تحرير مناطق سوريا من الإرهاب.

ويظهر أوليغ بيشكوف في الفليم متمثلا بالمقدم سوشنيكوف بينما يتمثل ملاح طائرته، كونستانتين موراختين، بالنقيب موارفيوف. ويحكي الفيلم في البداية عن لقائهما الأول في معسكر تدريب تابع للقوات الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم ،حيث يتلقى سوشنيكوف ومورافيوف تدريباتهما تحت إشراف الرائد زاخاروف. ثم يلتقي سوشنيكوف ومورافيوف وزاخاروف في سوريا.

ويحتوي الفيلم على مشاهد حرب الإرهاب في سوريا، ويتحدث عن مساهمة العسكريين الروس في جهود مكافحة الإرهاب هناك.

وشارك أوليغ بيشكوف في محاربة الإرهاب في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015. ولقي مصرعه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام عندما أصيبت طائرته. وتمكن الطيار وملاح الطائرة من مغادرة الطائرة التي اشتعلت النار فيها، ولكنهما

تعرضا لإطلاق النار من الأرض. وقتل الطيار بيشكوف بينما وصل الملاح موراختين إلى الأرض سالما، ولكنه وجد نفسه في المنطقة التي يسيطر عليها الإرهابيون. ويحتوي الفيلم على مشاهد عملية إنقاذه.

ويقوم الممثل إيغور بترينكو بدور البطولة في الفيلم الذي يقوم المخرج إيغور كوبيلوف بتصويره.