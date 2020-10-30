بالرغم من اعتزاله... الكشف عن سبب إمكانية عودة نورمحمدوف ليخوض المعركة الثلاثين

عبر رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي"، دانا وايت، عن ثقته أن بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف سيعود ليلعب معركته الثلاثين.

وبحسب موقع "تشامبيونات"، فإنه لا يوجد أدنى شك لدى رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة، في أن نورمحمدوف سيخوض المعركة التي تحدث عنها والده الراحل عبد المناف كثيرًا.

ودافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته، معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو/تموز الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

وبحسب الموقع، فقط دانا وايت يمكنه أن "يمنح الناس الأمل لمحبي نورمحمدوف أو أن يكسر هذا الأمل مثل الزجاج الكريستالي"، حيث كشف عن ثقته بأن حبيب سيعود ليخوض المعركة الثلاثين. وهي المعركة التي تحدث عنها والده الراحل كثيرًا.

وقال: "لقد تحدثت مع حبيب بعد القتال. كان مليئا بالحماس والمشاعر. لكني أشعر أنه سيعود ويقاتل في معركته الثلاثين. نعم، أعتقد أنه سيفعل ذلك. أراد والده ذلك كثيرًا".

وحول كيفية هذه العودة، قال وايت: "لا أعرف حتى الآن، لا أحد يعرف".