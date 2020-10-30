شقيقة ناشطة سعودية تقول إنها "مرعوبة" على سلامة أختها في السجن وتناشد المجتمع الدولي

قالت شقيقة الناشطة السعودية المسجونة، لجين الهذلول، إنها "مرعوبة" على سلامة أختها المعتقلة لأنها مضربة عن الطعام حاليا، وقالت :"أختي تعيش في جحيم يومي".

وقالت لينا الهذلول شقيقة الناشطة السعودية المسجونة، لجين الهذلول، إنها "مرعوبة" على سلامتها لأنها مضربة عن الطعام حاليا وعائلتها غير قادرة على الاتصال بها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".

وقالت لينا الهذلول، أن مطلب أختها الأساسي هي أن تستطيع الاتصال المنتظم بأسرتها، وتابعت: "هي النزيلة الوحيدة التي منعت من الاتصال بأقاربها. يخبرها السجن دائما أن هذه سياسة عامة. ولكن عندما تتحدث مع محتجزين آخرين، تعلم أنه يسمح لهم بإجراء مكالمات".

وتابعت قائلة: "سلطات السجن تعاقبها هي وعائلتها، نحن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، هي في السجن منذ ما يقرب من عامين ونصف".

وكانت الناشطة السعودية، المعتقلة منذ 2018 بسبب مطالبتها بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، قد بدأت إضرابا عن الطعام منذ الاثنين الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".

'Please don’t forget her': Sister of Saudi women’s rights activist says she is 'terrified' about her safety due to hunger strikehttps://t.co/dkHcE2f6VE#FreeLoujain #LoujainHungerStrike #اضراب_لجين_الهذلول #الحرية_للجين_الهذلول — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) October 29, 2020

وأثارت القضية انتقادا عالميا وتسببت في غضب في العواصم الأوروبية والكونغرس الأميركي بعد مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وفي هذا السياق، أفرجت السعودية بشكل مؤقت عن بعض الناشطات الحقوقيات اللاتي تم القبض عليهن ضمن حملة استهدفت المنشقين فيما لا تزال أخريات تحاكمن في جلسات قضائية مغلقة.

وتقول جماعات حقوقية إن ثلاث على الأقل من النساء من بينهم لجين محتجزات في زنزانات فردية منذ أشهر وتعرضن للأذى الذي شمل صدمات كهربية وجلدا وتحرشا جنسيا.

وذكرت شقيقتها في تصريح للصحيفة البريطانية "الإندبندنت" أنه "يجب ألا تضطر لجين إلى الإضراب عن الطعام للحصول على الحقوق الأساسية. يبدو الأمر وكأننا ننتظر حدادا عليها، يتوجب على العالم أن ينقذها وألا ينساها وهي تقبع في السجن".

وقالت لينا الهذلول: "لجين في إضراب عن الطعام لكن ليس لدينا أي أخبار، أنا خائفة وقلقة للغاية، لقد مرت أكثر من 48 ساعة من عدم الرد من السلطات السعودية لإعلامنا بأنها بخير. والداي الموجودان داخل السعودية يتواصلان بانتظام مع السجن وأمن الدولة. من فضلك لا تنسوها وساعدونا في تحريرها وإنقاذها ".

وختمت لينا الهذلول حديثها مع صحيفة "الإندبندنت" أن لجين تعيش في "جحيم يومي" وأن صحتها تتدهور بسبب الإضراب عن الطعام.