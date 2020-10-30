شركة تجبر موظفيها على الركوع وصفع أنفسهم... فيديو

أصدرت إدارة إحدى الشركات الصينية تعليمات غريبة، حيث أقدمت على إجبار عدد من الموظفين على الركوع وصفع أنفسهم عدة مرات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الشركة، التي تقع جنوبي الصين، تخضع حاليا للتحقيق بعد اتهامها بإجبار موظفيها على صفع أنفسهم، حيث تظهر اللقطات المتداولة مجموعة من الموظفين راكعين على الأرض وهم يضربون أنفسهم بعنف.

وأوضحت الشركة للصحفيين أن المقطع تم تسجيله خلال جلسة تدريبية تهدف إلى مساعدة موظفي المبيعات على بناء مرونتهم، وادعت أن الموظفين فعلوا ذلك طواعية.

وأشار المتحدث باسم الشركة أن هذا التدريب يساعد الموظفين على تحقيق نسبة المبيعات المستهدفة.

ويظهر فيه صف من نحو 8 رجال ونساء، جميعهم يرتدون ملابس سوداء، يقفون أمام مدربهم، واحد منهم على الأقل وهو يضرب وجهه مرات ومرات. وبدا أن آخرين يصفعون أيديهم على الأرض أو يضربون بقبضاتهم في الهواء.