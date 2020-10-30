مشكلة صحية خطيرة بسبب تصفح الهواتف الذكية أثناء مشاهدة التلفزيون

كشف فريق من الباحثين الأمريكيين أن تصفح الهواتف الذكية أثناء مشاهدة التلفزيون يسبب مشكل عقلية خطيرة، ناتجة عن ما أسموه بـ"تعدد المهام في الوسائط".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أن الباحثين وجدوا أن استخدام عدة أشكال من الوسائط الرقمية في نفس الوقت يسبب ضعف الذاكرة.

ووصل الباحثون إلى تلك النتائج أن الأشخاص الذين يشاركون في تعدد مهام الوسائط في المنزل لديهم قدرة ضعيفة على تذكر العناصر على شاشة الكمبيوتر.

وفي مجموعة من 80 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، فحص الباحثون ما إذا كان تعدد المهام في الوسائط مرتبطا بفقدان الانتباه العفوي، وما إذا كان هذا الاهتمام بدوره يرتبط سلبا بالتذكر.

ولاختبار الذاكرة، عُرض على المشاركين لفترة وجيزة صور أشياء على شاشة الكمبيوتر، مثل قبعة أو وعاء أو سوار أو حشرة أو مغسلة مطبخ، وبعد تأخير مدته عشر دقائق، عُرض عليهم جولة ثانية من الصور وكان عليهم تحديد ما إذا كانت أكبر أو أصغر، أو أكثر متعة أو غير سارة، أو ما إذا كانوا قد رأوا الصورة من قبل.

وأثناء المهام، وقع تسجيل قياسات حجم بؤبؤ العين ونشاط المخ، وتحديدا موجات الدماغ المشار إليها باسم "قوة ألفا" الخلفية التي تم الحصول عليها باستخدام مخطط كهربية الدماغ (EEG)، كمقياس لانقطاع الانتباه.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، كيفين مادور، الذي يعمل أيضًا في جامعة ستانفورد: "لقد ارتبطت زيادة قوة ألفا في مؤخرة الجمجمة بفقدان الانتباه، وشرود الذهن، والتشتت وما إلى ذلك".

وأضاف: "نعلم أيضا أن القيود في قطر البؤبؤ مرتبطة بفشل الأداء مثل أوقات رد الفعل البطيئة والمزيد من الشرود الذهني".

ورغم تأكيد الخبراء على وجود صلة بين ضعف الذاكرة وتعدد المهام في الوسائط، إلا أنهم نوهوا إلى صعوبة الجزم بأن أحدهما يسبب الآخر، وهو ما يعني أنه لا يزال من غير المؤكد الكيفية التي تؤثر بها كثرة الأجهزة على الذاكرة.