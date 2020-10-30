رد فعل غير متوقع لكلب بعد مشاهدته فيديو قديم له وهو يلاعب طفلا... فيديو

عبر كلب يقيم في منزل المواطنة الأمريكية أنجيلا لالي عن سعادته عندما رأى فيديو له وهو يلاعب طفلا صغيرا وبدأ بالقفز بجانب التلفاز.

وكانت أنجيلا لالي، المقيمة في هاوما (مقاطعة تيربون، لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية) ، قد حصلت على كلبها الأسود في 26 أبريل، وكان يبلغ من العمر عامين، بحسب موقع "راي 77".



لم يستطع الكلب تمالك مشاعره عندما رأى نفسه على شاشة التلفزيون في مقطع فيديو له وهو يلاعب الطفل ليام البالغ من العمر 7 أشهر في الأخبار المحلية. وعندما رأى نفسه على شاشة التلفزيون، بدأ في القفز.

وقالت أنجيلا أنه يفعل ذلك عندما يرى صورًا لأي حيوان على شاشة التلفزيون. وكتبت: في تعليق: "يستمتع ابني الصغير ليام بالزحف على الأرض مع حيوانه الأليف المبتهج".