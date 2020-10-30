مارادونا: أثق بالرئيس بوتين وباللقاح الروسي وأتمنى السعادة لشعب الأرجنتين

أعلن بطل كأس العالم بكرة القدم لعام 1986، الأرجنتيني دييغو مارادونا، اليوم الجمعة، أنه يأمل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأنه مقتنع بأن اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد سيظهر قريباً.

موسكو - سبوتنيك. وقال مارادونا، في مقابلة مع صحيفة "كلارين": "أنا أثق (بالرئيس) بوتين، وأنا مقتنع بأنه سيكون لديه لقاح قريباً، لأن هذا (فيروس "كورونا") لم يعد يمكن تحمله".

وفي وقت سابق، اضطر مارادونا، إلى عزل نفسه بسبب اتصاله بأحد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف: "بأن هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لنا، لم أرَ شيئاً كهذا من قبل. أمريكا اللاتينية أكثر من عانى جراء ذلك. أتمنى لو ينتهي هذا الأمر قريباً، فهناك الكثير من الناس يواجهون أوقاتاً عصيبة، والكثير منهم أصبحوا بلا عمل ولا يعرفون كيف يطعمون أنفسهم".

وأشار مارادونا إلى أنه يريد أن يرى الأرجنتينيين سعداء.

في وقت سابق، قال المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن الصندوق يتفاوض بشأن تصدير لقاح "سبوتنيك- V" إلى الأرجنتين وقد وقع بالفعل اتفاقيات مع البرازيل والمكسيك.