الإعلان عن انطلاق أول معرض للفنون المعاصرة بمنطقة أهرامات الجيزة في مصر

أعلنت مؤسسة "آرت دي إيجيبت" أمس السبت، عن انطلاق النسخة الرابعة من معرضها السنوي، والذي سيقام هذا العام في منطقة أهرامات الجيزة بمصر.

القاهرة - سبوتنيك وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم السبت، أن هذا المعرض هو الأول من نوعه للفن المعاصر الذي يقام في منطقة الأهرامات.

وقالت مؤسسة المعرض نادين عبد الغفار في تصريحات للصحافين على هامش حفل الإعلان عن انطلاق المعرض إن "الفكرة أننا في كل عام ننظم معرض للفن المعاصر في مكان أثري، لنربط بين المصري القديم والمصري المعاصر، بعد الأحداث التي شهدها العالم هذا العام، قررنا أن ننشر الأمل بين الناس".

وأضافت: "فكرنا ما الذي ينشر الأمل بين الناس أكثر من الأهرامات التي عاشت ٥٠٠٠ عام، فقررنا تنظيم هذا المعرض وأنه سيكون معرض البشرية، ودعونا فنانين من جميع أنحاء العالم، والفكرة الأساسية تعتمد على دمج الفن المعاصر بالأماكن الأثرية".

وتابعت عبد الغفار "ندعو الفنانين الروس والمؤسسات من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الذي سيتم تنظميه بجوار الأهرامات".

ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض رسميا في تشرين الأول/ أكتوبر من عام ٢٠٢٠.