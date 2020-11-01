ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحوم الحمراء يوميا

تعد اللحوم الحمراء بمختلف طرق إعدادها بين أكثر الأصناف شعبية على الموائد في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الإفراط في تناولها له عدة نتائج غير محمودة.
وعرض موقع "eatthis" نتائج تناول اللحوم الحمراء بصفة يومية على الجسم، وأداء وظائفه الحيوية.
ارتفاع مستوى الكوليسترول
تسبب الدهون المشبعة التي تحتويها اللحوم الحمراء رفع نسبة الكوليسترول، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
زيادة مخزون الحديد
تعتبر اللحوم الحمراء أيضا مصدرا رائعا للحديد، ويعد الحديد مهم لنقل الأكسجين وتخزينه داخل أجسامنا وتشكيل خلايا الدم الحمراء والأوعية الدموية وإنتاج الطاقة للأنشطة قصيرة المدى عالية الكثافة وصنع البروتينات.
أمر يستحق أن يؤخذ في الاعتبار، نظرا لارتباط الالتهاب المزمن بالسرطان وأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والزهايمر، لذا ينبغي تجنب تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من حالات معينة، بما في ذلك هشاشة العظام والتهاب المفاصل والذئبة ومرض كرون أو التهاب القولون التقرحي وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم.
تلبية احتياجات جسمك من الكولين
الكولين عنصر غذائي لا يساعد فقط في دعم وظائف المخ (مثل الذاكرة والتفكير)، ولكنه يلعب أيضا دورا في استقلاب الدهون، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من الكولين في وجباتهم الغذائية اليومية، وتم ربط نقص الكولين بحالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر وحالات عصبية أخرى ومرض الكبد الدهني، ويعد لحم البقر مصدرا ممتازا للكولين.
وهي لا توفر فقط السعرات الحرارية لتمنح جسمك الطاقة، ولكن لها أيضا مجموعة متنوعة من الوظائف المفيدة لقلبك ولرئتيك وجهاز المناعة والأوعية الدموية ونظام الغدد الصماء، وتقول كاري لوبولي، مدربة الصحة والتغذية المعتمدة، إن لحوم الأبقار التي تتغذى على العشب توفر على وجه التحديد الكثير من دهون أوميغا3 ، والتي تلاحظ أنها يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
جرعة كبيرة من العديد من المعادن والفيتامينات
بالإضافة إلى الحديد والكولين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، يقول الخبراء إن اللحوم الحمراء توفر قوة من الفيتامينات والمعادن الأخرى التي يمكن أن تساعد جسمك على العمل بشكل صحيح، وتشمل تلك: السيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة، وكذلك الزنك وفيتامين ب 12.
وتساعد مثل هذه الفيتامينات الجسم على معالجة العناصر الغذائية من الطعام وتشكيل خلايا الدم الحمراء وتعزيز امتصاص الكالسيوم وتتحكم في ضغط الدم وتدعم وظائف العضلات.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)