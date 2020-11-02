ضربها حتى الموت... مشاهد لرجل يضرب زوجته تثير غضبا في الصين... فيديو

أثار مقطع فيديو وصور، تظهر رجلا في الصين وهو يضرب زوجته في الشارع أمام المارة - دون أن يتحرك أحد منهم لنجدتها - إلى أن ماتت، غضبا عارما وجدد التساؤلات المتعلقة بالعنف الأسري.

وظهرت لقطات الحادثة في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية أمس الأحد، وجرى تداولها ملايين المرات.

#StopDomesticViolence



Video footage and pictures show a man in #China beating his wife to death as onlookers stood by and did nothing have sparked outrage and raised new questions about #domesticviolence.pic.twitter.com/C5pgrTf5Vs



(🎥 @manyapan) https://t.co/s0JESEDiuP — Kelvin¹¹☔ (@KelvinCasamayor) November 2, 2020

وذكرت وسائل الإعلام أن الواقعة حدثت بعد أن اصطدم الزوجان بمركبة وهما يستقلان دراجة كهربائية في مدينة تشاو جو، وقالت الشرطة في بيان إن المرأة قتلت صباح السبت وإن أجهزة الأمن العام تتحفظ على زوجها المشتبه به "وتجري تحقيقا كاملا في القضية".

وتظهر اللقطات بعض راكبي الدراجات الهوائية والبخارية والمارة، ومن بينهم أطفال، وهم يقفون موقف المتفرج من واقعة الضرب التي حدثت على جانب الطريق، بحسب ما نقلت "رويترز".

واجتذبت منشورات تتناول الواقعة عشرات الآلاف من التعليقات انتقدت في معظمها تقاعس المارة عن مساعدة المرأة والتراخي في التعامل مع حوادث العنف الأسري في بعض القطاعات بالمجتمع الصيني.