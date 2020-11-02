"رميت حمولي على ربنا"... حمو بيكا يستأنف على حكم حبسه عامين

وقالت صحيفة "الدستور"، اليوم الاثنين، إن محامي المطرب محمد محمود مصطفى، الشهير بـ"حمو بيكا"، تقدم باستئناف على صدور حكم قضائي من محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية، في الإسكندرية، بحبسه عامين مع الشغل، وتغريمه 200 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بسب نقيب الموسيقيين، وعدد من الموظفين.

وكانت المحكمة المذكورة قد قضت بالحكم السابق على حمو بيكا بتهمة سب وقذف نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة، ردًا على عدم إعطائه تصريحًا خاصا بممارسة مهنة الغناء؛ لعدم اكتمال الشروط اللازمة.

وعلق "بيكا" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، عقب صدور الحكم قائلاً: "رميت حمولى على ربنا".

View this post on Instagram رميت حمولي علي ربنا 😪 A post shared by Hamo Bika - حمو بيكا (@hamo_beka_official) on Oct 31, 2020 at 9:21am PDT

والخميس الماضي، نشر مغني المهرجانات عمر كمال فيديو للدعاية لأغنيته الجديدة "أنتي معلمة" التي تجمعه مع حمو بيكا، تصدر قوائم الفيديوهات الأكثر رواجا في مصر.

يشار إلى أن أغاني المهرجات، هي نوع جديد من الغناء ذاع صيته خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بين جمهور الشباب والمراهقين في مصر، وتتسم بإيقاعها السريع وصخبها المتزايد.