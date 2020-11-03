خبير: الهواتف الذكية أكثر وسائل الاتصالات عرضة للمراقبة

موسكو - سبوتنيك : قال أنطون أفرين، نائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة سينيرجي، لوكالة برايم إن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تتم مراقبتها في أغلب الأحيان، وتابع قائلا بالنسبة للمحترفين أو بالأحرى المخترقين، لا توجد أي مشكلة لديهم في تتبع أي هاتف ذكي تقريبا - لذلك يستخدمون كلا من المرافق القياسية والبرامج المتخصصة التي يسهل تنفيذها على أي جهاز. وتتم المراقبة والإختراق.

وأضاف:"وفقا للإحصاءات العالمية لعام 2020 ، فإن حصة الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "OS Android " هي 70-71٪ ويظل هذا الرقم دون تغيير عمليا، نظرا لأن جميع مصنعي الأجهزة المحمولة تقريبا يستخدمون نظام التشغيل هذا في هواتفهم الذكية. ويلاحظ الخبير أنه بسبب الطلب الكبير، فضلا عن وجود نقاط ضعف، فإن أجهزة "Android" مطلوبة بين مجرمي الإنترنت".

Эксперт рассказал, какие смартфоны максимально подвержены слежке – РИА НОВОСТИ https://t.co/Lglz4XFp2C — WebOS.su (@WebOS_su) November 3, 2020

وعلى حد قول الخبير من السابق لأوانه أن يفرح مالكو أجهزة "iOS" فالوضع بعيد عن أن يكون مثاليا، على الرغم من تأكيدات "Apple" بأقصى درجات الأمان. حيث حدثت حوادث لمنتجاتهم. على سبيل المثال، من وقت لآخر من "السحابة" هناك تسريبات لبيانات المستخدم.